Meeresangeln in Mittel-Norwegen
29 Min.Ab 12
29 Min.Ab 12
Meeresangeln in Mittel-Norwegen
Meeresangeln: Wieder einmal machen sich Matze Wendt und Waldo Krause mit ihrem vollgepackten VW-Bus auf den Weg nach Norwegen, genauer gesagt nach Mittelnorwegen, in die Region Tröndelag. Hier gibt es viel zu entdecken - vor allem für Angler, die gerne in Fjord und Meer angeln möchten. Ob auf große Köhler und Dorsche vor der Küste, oder auf Pollack und Heilbutt zwischen den vielen geschützten Inseln - hier ist alles möglich. Das erfahren auch die beiden Norwegen-Fans während ihrer Rundreise durch die Region. Beim Angeln in Fjord und Meer erleben die beiden viele aufregende Momente - und einige dicke Überraschungen.
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12