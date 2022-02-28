Thema u. a.: Brot statt Palme - der "Klima-Krapfen"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.02.2022: Thema u. a.: Brot statt Palme - der "Klima-Krapfen"
43 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12
Ein Berliner aus altem Brot, der in der Nacht leuchtet und dabei sogar noch unsere Umwelt rettet - ein bayerisch-französischer Bäcker und Forscher der TU München haben den weltweit ersten Klima-Krapfen erfunden. Gemacht wird der unter anderem aus altem Brot, das normalerweise im Müll landet. Wird das Experiment gelingen und schmeckt der Faschings-Krapfen am Ende auch? "Abenteuer Leben" hat ihn probiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins