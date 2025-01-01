Thema u. a.: Alles Banane in Puerto RicoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Alles Banane in Puerto Rico
42 Min.Ab 12
Was für uns Deutsche die Kartoffel ist, ist auf Puerto Rico die die Kochbanane, die überall auf der Insel wächst. Das berühmteste Gericht der Insel ist Mofongo, eine Art Kloß aus der Kochbanane. "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs macht sich auf die Suche nach dem besten Mofongo-Rezept der Insel und lernt, wie man Kochbanane auf karibische Art richtig zubereitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins