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Abenteuer Leben täglich

Urlaubsscheck: Thailand für ein Taschengeld

Kabel EinsFolge vom 11.08.2022
Urlaubsscheck: Thailand für ein Taschengeld

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.08.2022: Urlaubsscheck: Thailand für ein Taschengeld

41 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12

2 Wochen Thailand für unter 400€ - geht das wirklich? Und: Döner mit Ananas und Gouda? Hoffmann on Tour in Düsseldorf auf der Suche nach einem leckeren Gourmet-Döner. Außerdem zeigen wir das beste Street Food für zu Hause: von israelischem Shakshuka, würzigem Chili con Carne aus Mexiko bis zu exotischen Pancakes mit Banane!

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