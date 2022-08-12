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Abenteuer Leben täglich

Luxus Urlaub für Millionäre

Kabel EinsFolge vom 12.08.2022
Luxus Urlaub für Millionäre

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.08.2022: Luxus Urlaub für Millionäre

43 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12

Luxus Urlaub für Millionäre: Elefanten-Yoga in Thailand oder Luxusurlaub in der Wüste Dubais mit einem Eis, das 720€ kostet. Etwas bodenständiger geht es auf dem Camping Platz zu. Unser Koch Timo Hinkelmann zeigt, wie man selbst mit dem einfachsten Campingkocher oder über dem Holzfeuer die leckersten Gerichte zaubern kann. Und: Motorradkontrolle im Harz!

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