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Abenteuer Leben täglich

Grill-Quickies - schnell einfach und super lecker!

Kabel EinsFolge vom 23.08.2022
Grill-Quickies - schnell einfach und super lecker!

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.08.2022: Grill-Quickies - schnell einfach und super lecker!

43 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12

Das Motto: schnell, einfach und sau lecker! Grillweltmeister Klaus Breinig haut seine 5 coolsten Hits auf den Rost! Vom Cheeseburger Wrap bis zum Schoko Toast. Mit diesen Quckies wird die nächste Grillparty garantiert ein Volltreffer! Für Geflügel-Liebhaber gibt es das leckere Hähnchen im Knusperspeck-Mantel oder Straußensteak mit Austernpilzen und Tomaten. Und: Koch-Challenge Kalzone. Schaffen die Kandidaten die Aufgabe?

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