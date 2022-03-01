Thema u. a.: Reporterselbstversuch: KrapfenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.03.2022: Thema u. a.: Reporterselbstversuch: Krapfen
44 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12
Karneval ist Ausnahmezustand - auch in allen Bäckereien, denn nun ist Krapfen- bzw. Berliner-Zeit. Wie aufwändig die Herstellung des beliebten Hefegebäcks ist, hat sich Reporter Tobias Ostler mal genauer angeschaut. Eine sehr leckere Angelegenheit sowie anstrengende Handarbeit.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins