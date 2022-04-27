Thema u. a.: Der Reparator - Schrottplatz FundstückeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.04.2022: Thema u. a.: Der Reparator - Schrottplatz Fundstücke
43 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 12
Lars Gauster, auch bekannt als "Der Reperator", macht alten Elektroschrott wieder startklar. Auf dem Schrottplatz findet er dafür den ein oder anderen Schatz, um den er sich dann in seiner Werkstatt kümmert. Und: Ready for spring: Fahrrad Frühjahrscheck!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins