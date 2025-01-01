Thema u. a.: Zollkontrolle Flughafen FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Zollkontrolle Flughafen Frankfurt
43 Min.Ab 12
Die Zollbeamten führen am Frankfurter Flughafen Gepäckkontrollen durch. Ihre Aufgabe ist es, die Koffer und Taschen der ankommenden Fluggäste auf verbotene Güter zu überprüfen. Bei ihren Kontrollen entdecken Kontrolleure sehr häufig illegale Waren bei uninformierten Reisenden. Was erwartet die Beamten heute?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
