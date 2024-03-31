Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 31.03.2024
Folge 1: Adelshäuser im Bodenseeraum

57 Min.Folge vom 31.03.2024

Die Habsburger, adelige Rittergeschlechter bis hin zum letzten Kaiser Frankreichs - sie alle haben sich rund um den Bodensee angesiedelt und viele ihrer Nachkommen leben noch heute standesgemäß in Palästen, Schlössern und Burgen rund um das sogenannte "Schwäbische Meer". Der Film bietet einen dokumentarischen Streifzug durch historische Adelshäuser im Bodenseeraum und damit in den vier Staaten der Bodenseeregion: Österreich, Deutschland, Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt adelige Familien, die Einblicke in ihr Leben gewähren, Bilder von märchenhaften Schlössern und Burgen und turbulente Geschichten großer Adelsgeschlechter aus historischer Sicht. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

