Auf Streife
Folge 21: Für das Leben meines Bruders
45 Min.Ab 12
Verzweifelt betritt eine 17-Jährige die Wache Köln-Mülheim und macht eine Selbstanzeige: Sie habe einen Laptop gestohlen! - Auf Streife entdecken die Beamten einen gefesselten Mann, der offenbar Opfer eines brutalen Überfalls wurde. - Eine Floristin wird im Laden mit einer Kopfwunde aufgefunden. War es ein Unfall? - Auf der Wache Köln-Mülheim erscheint ein Mann und behauptet, er habe eine Leiche im Kofferraum!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1