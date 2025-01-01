Mann entführt - Lösegeld gestohlenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 115: Mann entführt - Lösegeld gestohlen
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann wurde entführt. Doch obwohl seine Frau das Lösegeld bereits übergeben hat, bleibt er verschwunden! Was steckt hinter der schrecklichen Tat? - Eine 21-Jährige erhält schreckliche Drohnachrichten. Will ihre eifersüchtige Schwester ihren großen Traum von einer Modelkarriere zerstören? - Vor einem Geschäft wurde ein Kleinkind abgeladen! Unter Verdacht gerät der getrennt lebende Vater, doch hat er wirklich seine Aufsichtspflicht derart verletzt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1