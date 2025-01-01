Blaues Wunder - Wie Viagra die Welt verändert
1 StaffelAb 16
Blaues Wunder - Wie Viagra die Welt verändert
Eine kleine Pille, die die Welt verändert: Viagra wurde zufällig als Nebenwirkung eines Blutdrucksenkers entdeckt und eroberte kurz darauf die Männerwelt im Sturm. Welche Einflüsse das Mittel tatsächlich auf unser Liebesleben hat und wie seine konkrete Wirkung aussieht, wird in der Dokumentation "Blaues Wunder" auf abwechslungsreiche und unterhaltsame Weise dargestellt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
