Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson Gonzalez

SAT.1Folge vom 11.02.2021
Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson Gonzalez

Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson GonzalezJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 11.02.2021: Nilam, Rami, Oliver versus Janin, Katharina, Wilson Gonzalez

43 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Nilam Farooq, Oliver Wnuk, Janin Ullmann und Wilson Gonzalez Ochsenknecht,) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen