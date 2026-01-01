Vor TV
Diagnose: Mord
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Diagnose: Mord
Dr. Mark Sloan ist Oberarzt einer Klinik und medizinischer Berater der örtlichen Polizei, bei deren Mordkommission sein Sohn Steve tätig ist. Neben dem Rollschuhlaufen hat der Doktor noch ein anderes Hobby: Er spielt gern Detektiv. Das gefällt seinem Sohn zwar weniger gut, doch könnte mancher Fall ohne seinen Vater nicht gelöst werden. Der kriminalistisch begabte Mediziner hat nämlich einen völlig anderen Blick auf die Fälle als die Polizei ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen