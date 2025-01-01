Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 1: Die Reise nach Wampuka
23 Min.Ab 12
Der demenzkranke Thomas Strohmeyer verschwindet spurlos. Für die Ermittler wird die Suche zu einem ganz besonderen Fall - denn der Vermisste hält sich für ein Kind. Wurde der 69-Jährige Opfer eines Verbrechens - oder ist er auf der Flucht vor seiner Familie? Nachdem die Vermisstenfahnder ein viral gewordenes Video im Internet entdecken, zählt jede Sekunde.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1