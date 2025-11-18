Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Brunch statt Lunch

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 11vom 18.11.2025
Brunch statt Lunch

Brunch statt LunchJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 11: Brunch statt Lunch

38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Ein Brunch bietet die perfekte Kombination aus Frühstück und Mittagessen. Deshalb begibt sich "Food Paradise" auf die Suche nach den leckersten Kreationen, die über die Mittagszeit verzehrt werden. Bei "Sugar and Scribe" in San Diego, Kalifornien, gibt es einen saftigen Burger mit Rindfleisch und Spiegelei und danach köstliche Pancakes mit Blaubeeren. In Chicago, Illinois, wird knuspriges Hühnchen zusammen mit Churros serviert.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 3 Staffeln und Folgen