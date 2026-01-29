Futurama
Folge 28: Muttertag
22 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Mum, die Chefin eines großen Konzerns, hegt einen Groll auf die Menschheit. Grund: Vor vielen Jahren wurde sie von Professor Farnsworth sitzen gelassen. Nun programmiert sie all ihre Roboter so, dass von ihnen die Welt zerstört werden soll. Ihre Söhne wollen dem Handeln Einhalt gebieten und wenden sich an den Professor. Ihre Idee ist, dass Farnsworth Mum noch einmal verführen soll. Während des Schäferstündchens versuchen sie dann, die Fernbedienung der Roboter zu entwenden ...
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
