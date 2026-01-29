Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama
Staffel 2Folge 28vom 29.01.2026
Folge 28: Muttertag

22 Min.Ab 12

Mum, die Chefin eines großen Konzerns, hegt einen Groll auf die Menschheit. Grund: Vor vielen Jahren wurde sie von Professor Farnsworth sitzen gelassen. Nun programmiert sie all ihre Roboter so, dass von ihnen die Welt zerstört werden soll. Ihre Söhne wollen dem Handeln Einhalt gebieten und wenden sich an den Professor. Ihre Idee ist, dass Farnsworth Mum noch einmal verführen soll. Während des Schäferstündchens versuchen sie dann, die Fernbedienung der Roboter zu entwenden ...

