Folge vom 14.06.2019
Bülent Ceylan & Thorsten BärJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 14.06.2019: Bülent Ceylan & Thorsten Bär
43 Min.Folge vom 14.06.2019Ab 12
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Bülent Ceylan und Thorsten Bär. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1