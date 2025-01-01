Mediathek SAT.1
SAT.1 Mediathek - Fernsehen mit Herz, Leidenschaft, Humor und viel Gefühl
Pure Unterhaltung für die ganze Familie! Mit Joyn bekommst du die gesamte Programmvielfalt von SAT.1 live und zum Nachsehen in der Mediathek. Verpasse keine deiner SAT.1 Lieblingssendungen mehr, sondern streame sie dann, wann und wo du willst - kostenlos am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder im Web.
Von Reality-Shows, Doku-Soaps, True-Crime und Comedy bis hin zu Live-Events & Casting-Shows. SAT.1 bietet für Jung bis Alt immer das passende Programm. Im SAT.1 Livestream und der Mediathek, findest du alles was dein SAT.1 Fan-Herz begehrt - kostenlos auf Joyn.
Ganze Folgen jetzt in der SAT.1 Mediathek streamen
SAT.1 Sendung verpasst? Klicke dich durch die SAT.1 Mediathek, hier stehen für dich bereits nach TV-Ausstrahlung viele Inhalte zum Abruf bereit. Hol dir jetzt auch die kostenlose Joyn App für dein Handy oder deinen Smart-TV, damit du auch unterwegs das beste SAT.1 Programm jederzeit und überall genießen kannst.
Du willst wissen wie es in deiner Lieblingssendung weitergeht? Kein Problem, auf Joyn findest du viele SAT.1 Serien und Sendungen bereits vor TV-Ausstrahlung online.
Das pure SAT.1 TV-Erlebnis
Du hat die Qual der Wahl bei deiner SAT.1 Programmauswahl. Kleine und große Talente, und ganz viele Gefühle - bei The Voice of Germany und bei The Voice Kids bleibt kein Auge trocken. Sei wieder dabei, wenn sich die Teilnehmer:innen vor der Jury beweisen und hoffen dass sich der Stuhl umdreht. Ob süß, pikant oder exotisch , bei Das große Backen – Die Profis oder The Taste begeistern kulinarische Höchstleistungen die Zuseher:innen. Oder willst du lieber bei Big Brother und Promi Big Brother live mitfiebern und den Kandidat:innen bei ihrem Alltag und Challenges zusehen? Egal wofür du dich entscheidest - in der SAT.1 Mediathek oder im SAT.1 Livestream bekommst du sie alle.
Mitraten und mitfiebern heißt es bei den zahlreichen SAT.1 Game-Shows wie Das 1% Quiz, Die perfekte Minute und 99 einer schlägt sie alle. Spannend wird es bei Sendungen wie Auf Streife, K11, oder Lenßen übernimmt.
Du suchst noch mehr Action, Abenteuer, Drama oder Komödien? Die SAT.1 Hollywood-Blockbuster und deutsche Kinohits garantieren dir in der Primetime dein perfektes Streamingerlebnise.
SAT.1 streamen, überall und jederzeit
Im Sommer im Freibad, im Winter gemütlich am Sofa, unterwegs in der U-Bahn, oder einfach mal kurz zwischendurch - Joyn ist da wo du bist, jederzeit und überall. Hol dir die App für deine mobilen Devices oder für deinen Smart-TV und Streaming-Sticks. Einfach kostenlos downloaden und mit Joyn superstreamen.
FAQ und Kontaktmöglichkeiten zu SAT.1
Du hast ein Anliegen oder eine Frage rund um diesen Sender und sein Programm? Auf der verlinkten Seite haben wir alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst.
Eigene Infoseiten gibt es auch zu den Themen Sender-Empfang, HD und UHD sowie zu den Fragen: „Was tun bei einer Störung?“ und „Warum Werbung?“
Außerdem haben wir Übersichten zu Sendungen und Inhalten, die wir barrierefrei bei Joyn anbieten, also mit Untertiteln für Gehörlose, mit Audiodeskription oder Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache.