Good Luck Guys
Good Luck Guys
In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.
“Good Luck Guys”: Darum geht es in der Show
Gerade noch im mondänen Luxushotel in Dubai oder auf Mallorca, jetzt in einer einfachen Bambushütte im thailändischen Dschungel. "Good Luck Guys" schickt luxusverwöhnte Reality-Stars in ein Survival-Abenteuer an einem Lost Beach. Fernab von Zivilisation und nur mit einem Rucksack ausgestattet, müssen sie sich in Zweier-Teams in der Wildnis beweisen. Gefährliche Tiere, giftige Pflanzen und andere tödliche Gefahren inklusive.
Die Teams stellen sich in jeder Folge in den "Pearl Games" verschiedenen Wettkämpfen, in denen sie Perlen verdienen. Diese hart erkämpfte Währung können sie im Strandladen gegen Ware oder Privilegien eintauschen. Wer sich in den Challenges durchbeißt, verdient nicht nur Perlen, sondern auch Prestige.
In der sogenannten Muschelzeremonie nominieren sich die Promis gegenseitig. Wer die meisten Stimmen hat, muss das Survival-Camp verlassen. Nur drei Teams ziehen ins Finale von "Good Luck Guys" ein und haben die Chance auf das Preisgeld von 20.000 Euro.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du alle Folgen "Good Luck Guys" im TV und online im Stream
"Good Luck Guys" läuft exklusiv auf Joyn. In der Mediathek von Joyn kannst du dir alle Folgen der vergangenen Staffel kostenlos und zeitunabhängig anschauen. Dort findest du auch Clips mit den witzigsten und spannendsten Highlights der Sendung.
Doch der "Lost Beach" ist schon bereit für die Ankunft der nächsten Abenteuer:innen von 2025.
Die dritte Staffel von "Good Luck Guys" startet am 31. Juli 2025. Jede Woche kannst du immer donnerstags zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn anschauen. In insgesamt 20 Folgen kämpfen die Reality-Sternchen ums Überleben. Eine Preview der Doppelfolgen gibt es wie immer sieben Tage vorab bei Joyn PLUS+.
Berühmte Kandidat:innen: Das sind die Teilnehmer:innen von Staffel 3
Wer bei "Good Luck Guys" bestehen will, darf nicht zartbesaitet sein. Im Dschungel zählt weder, wie viele Follower:innen man hat, noch viele Euro das Bankkonto zählt. Nur wer nervenstark, teamfähig und flexibel ist, kann dem Druck im Survival-Modus standhalten. Wer gewinnen will, muss zudem persönliche Konflikte unterordnen. Doch das ist nicht so leicht, wenn zum Beispiel der oder die Expartner:in die Konkurrenz im Dschungel-Experiment ist. In der dritten Staffel tauschen 12 Promis in sechs Teams Luxus gegen Verzicht und nehmen es im Dschungel mit Moskitos, Vogelspinnen und Schlangen auf.
Diese 12 Reality-Größen sind in Thailand dabei:
- Fabio Knez
- Tamara Hinz
- Tim Kühnel
- Ceyda Kaya
- Julius Tkatschenko
- Noah Bibbles
- Lina Westphal
- Mischa Mayer
- Anna Iffländer
- Germain Wolf
- Jessica Hnyatik
- Gabriela Alves Rodriguez
Tropischer Drehort: Auf dieser Insel findet "Good Luck Guys" statt
Türkisblaues Wasser, weißer Sand und Palmen, soweit das Auge reicht: Was wie das Paradies wirkt, wird für so manchen Reality-Star zur Hölle. Die Kandidat:innen leben am sogenannten "Lost Beach" in Thailand. Wo genau dieses Fleckchen Erde liegt, ist geheim.
Das sind die bisherigen Gewinner:innen von "Good Luck Guys"
Die erste Staffel von "Good Luck Guys" gewannen Aurelia Lamprecht und Michael Schüler. In 2024 setzten sich Daniele Negroni und Valentina Principessa gegen die Konkurrenz durch.
Welches Team wird in der dritten Staffel den Kampf gegen die Gefahren der Wildnis und die Attacken der Mitstreiter:innen überleben? Verpasse keine Folge dieser echten Perle des Reality-TVs!
Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.