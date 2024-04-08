Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 48vom 08.04.2024
Folge 48: Heiß Umfehdet vom 08.04.2024

59 Min.Folge vom 08.04.2024

Andreas Rossmeissl, stv. PULS 24-Chefredakteur, und Katharina Mittelstaedt, "Standard"-Journalistin, sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht IDF-Sprecher Arye Sharuz Shalicar über sechs Monate Krieg gegen den Hamas und ob Frieden in Sicht ist und Verteidigungsministerin der ÖVP, Klaudia Tanner, über die Kriegsfähigkeit Österreichs.

