Heiß Umfehdet vom 08.04.2024 Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 48: Heiß Umfehdet vom 08.04.2024
59 Min.Folge vom 08.04.2024
Andreas Rossmeissl, stv. PULS 24-Chefredakteur, und Katharina Mittelstaedt, "Standard"-Journalistin, sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht IDF-Sprecher Arye Sharuz Shalicar über sechs Monate Krieg gegen den Hamas und ob Frieden in Sicht ist und Verteidigungsministerin der ÖVP, Klaudia Tanner, über die Kriegsfähigkeit Österreichs.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4