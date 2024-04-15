Heiß Umfehdet vom 15.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 51: Heiß Umfehdet vom 15.04.2024
55 Min.
"Beide Seiten": Innsbruck-Wahl, Trump-Prozess startet, Raucher arbeiten weniger: Wir beleuchten beide Seiten. René Ach, PULS 24 Anchor, und Walter Hämmerle, Innenpolitik-Chef bei der "Kleinen Zeitung" diskutieren bei PULS 24 Moderator Wolfgang Schiefer in "Heiß Umfehdet" über die Gemeinderatswahl in Innsbruck, den Trump-Prozess in New York und dass Raucher zwei Wochen weniger arbeiten. Beim "Interview des Tages" spricht der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen die aktuelle Lage im Nahen Osten, Österreichs Neutralität und den Ukraine-Krieg.
