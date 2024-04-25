Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 25.04.2024

PULS 24Staffel 1Folge 57vom 25.04.2024
Heiß Umfehdet vom 25.04.2024

Heiß Umfehdet vom 25.04.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 57: Heiß Umfehdet vom 25.04.2024

55 Min.Folge vom 25.04.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Anchor René Ach und "Presse"-Journalistin Julia Wenzel sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Ging bei den Corona-Förderungen alles mit rechen Dingen zu?" – darüber diskutieren die jeweiligen Fraktionsfrüher im COFAG-U-Ausschuss Yannick Shetty (NEOS) und Andreas Hanger (ÖVP). Im "Interview des Tages" sind Infineon-CEO Sabine Herlitschka und AMS-Chef Johannes Kopf zu Gast.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen