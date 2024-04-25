Heiß Umfehdet vom 25.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 57: Heiß Umfehdet vom 25.04.2024
55 Min.Folge vom 25.04.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Anchor René Ach und "Presse"-Journalistin Julia Wenzel sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Ging bei den Corona-Förderungen alles mit rechen Dingen zu?" – darüber diskutieren die jeweiligen Fraktionsfrüher im COFAG-U-Ausschuss Yannick Shetty (NEOS) und Andreas Hanger (ÖVP). Im "Interview des Tages" sind Infineon-CEO Sabine Herlitschka und AMS-Chef Johannes Kopf zu Gast.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4