Heiß Umfehdet vom 25.01.2024

PULS 24Staffel 1Folge 9vom 25.01.2024
Folge 9: Heiß Umfehdet vom 25.01.2024

54 Min.Folge vom 25.01.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl und der stellvertretende Chefredakteur der "Kleinen Zeitung" Michael Jungwirth sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Duell um Kurz-Prozess: Wird Sebastian Kurz Unrecht getan?"– darüber diskutieren Andreas Hanger, Nationalratsabgeordnete der ÖVP und Kai-Jan Krainer, Nationalratsabgeordnete der SPÖ, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht die Anwältin von Josef Fritzl, Astrid Wagner, über dessen Verlegung in den Normalverzug.

PULS 24
