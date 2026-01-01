Staffel 2Folge 20vom 11.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 20: Immer Ärger mit den Muttern
43 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Pannenhelfer Steve steht unter großem Druck: Er muss so rasch wie möglich einen Müllwagen aus Londons Straßen bergen und dabei aufpassen, keinen weiteren Unfall zu verursachen. Jim leistet beim Abschleppen eines Lasters Millimeterarbeit.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen