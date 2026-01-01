Marlon Brando - Hollywoods ewiger Rebell
1 StaffelAb 0
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Marlon Brando - Hollywoods ewiger Rebell
So ist Marlon Brando ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: das Sexsymbol, der „Wilde“, der Unangepasste. Doch Brando war viel mehr als Posterboy und Symbolfigur der im Mief der 1950er-Jahre erstickenden Teenager-Generation: ein schauspielerisches Genie, ein Getriebener und ewiger Rebell. Mit Filmausschnitten aus den Meilensteinen seiner Karriere wie „Endstation Sehnsucht“, „Die Faust im Nacken“ oder „Der Pate“ und mittels Interviews mit Filmpartnern, Weggefährtinnen und Expertinnen zeichnet Regisseur Philippe Kohly das Porträt einer Ikone – zu sehen anlässlich Brandos 100. Geburtstag.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2