Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.04.2020: Familienbetrieb im "Restaurant Volkshaus"
44 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 6
Etwa 20 km vom Magdeburger Stadtkern entfernt liegt Michas (47) "Restaurant Volkshaus", das nun schon in der zweiten Generation ein waschechter Familienbetrieb ist. Die Karte glänzt mit hochwertigen deutschen Gerichten und echten Klassikern. Ob er seine Kontrahenten und den Profi damit vollends begeistern kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins