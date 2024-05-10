Der Fünf-Sterne-Campingplatz meerGrünJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.05.2024: Der Fünf-Sterne-Campingplatz meerGrün
44 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Mike Süsser macht sich heute auf den Weg Richtung St. Peter Ording. Hier im Ort Tating wartet Gastgeber John auf den Profi und seine Konkurrenz. Der Fünf-Sterne-Campingplatz ist besonders für Familien und Kinder ein Urlaubshighlight und auch die außergewöhnliche Gastronomie wird beim einen oder anderen für Erstaunen sorgen. Heute wird sich entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins