Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment
Sieben Tage ohne Auto, ohne Handy, mit so wenig Strom- und Wasserverbrauch wie möglich und ausschließlich saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Eine echte Herausforderung für Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane, die sich bislang herzlich wenig mit Umweltschutz auseinandergesetzt haben. Sie alle sind wild entschlossen, mit ihren Familien zu gewinnen. Wer hält durch, übt sich am besten im Verzicht und erspielt sich die große Baumspende für den "SAT.1 Waldrekord"? Bildrechte: SAT.1.
Genre:Entertainment, Lifestyle
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1