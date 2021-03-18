Staffel 1Folge 1vom 18.03.2021
Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 UmweltexperimentJetzt kostenlos streamen
Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment
Folge 1: Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment
123 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Sieben Tage ohne Auto, ohne Handy, mit so wenig Strom- und Wasserverbrauch wie möglich und ausschließlich saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Eine echte Herausforderung für Joey Heindle, Willi Herren und Matthias Mangiapane, die sich bislang herzlich wenig mit Umweltschutz auseinandergesetzt haben. Sie alle sind wild entschlossen, mit ihren Familien zu gewinnen. Wer hält durch, übt sich am besten im Verzicht und erspielt sich die große Baumspende für den "SAT.1 Waldrekord"? Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1