PULS 4
51 Min.Ab 6

Es gibt Millionen von uns auf dieser Welt – und doch fühlen wir uns immer häufiger einsam. Einsamkeit ist die Zivilisationskrankheit unserer modernen Gesellschaft. Auch abseits von Pandemie und Lockdowns nimmt die soziale Isolation zu. Kollektive Vereinsamung als Preis für die digitale Leistungsgesellschaft.

PULS 4
