Sebergs bestes Stück - Comedy in 48 Stunden
Gregor Seberg liebt Österreich und seinen Humor. Am liebsten würde er jeden Fleck in unserem Land besuchen. In "Sebergs bestes Stück" begiebt er sich auf eine Reise in die Vielfalt der österreichischen Regionen. Eine Mischung aus Comedy mit einem unterhaltsamen, neugierigen Einblick in die Winkel des Landes, die vielleicht manchmal übersehen werden.
