Abenteuer Leben am Sonntag

Abenteuer Leben Spezial - Sieben Klassiker der italienischen Küche

Kabel Eins
Folge vom 15.03.2020
Abenteuer Leben Spezial - Sieben Klassiker der italienischen Küche

Abenteuer Leben Spezial - Sieben Klassiker der italienischen KücheJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.03.2020: Abenteuer Leben Spezial - Sieben Klassiker der italienischen Küche

89 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 12

Parma - die Gegend ist bekannt für ihre berühmten Leckereien wie Parmaschinken, Parmigiano Reggiano oder Mortadella. Und für Pasta! Denn vor den Toren der Stadt steht die größte Pasta-Fabrik der Welt! Was ist das Erfolgsgeheimnis des Produzenten? Außerdem begibt sich "Abenteuer Leben" auf die Spur von dem allseits beliebten "Pesto Genovese". Was macht das Original eigentlich aus? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

