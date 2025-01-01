Abenteuer Leben am Sonntag
"Abenteuer Leben", das Wissensmagazin, ist das Magazin für Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Natur, Technik & Mensch.
Abenteuer Leben: Das beliebte Wissensmagazin
Menschen wollen Antworten und Abenteuer Leben versorgt sie damit.
Von Montag bis Freitag liefert das beliebte Wissensmagazin Abenteuer Leben Täglich Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt auf Kabel Eins. Die berühmte Sendung gewährt einen Einblick in verschiedene Themenbereiche wie zum Beispiel Wissenschaft, Natur und Technik. Täglich können die Zuschauer*innen eine neue Folge der Sendung im TV anschauen und sich zu jedem beliebigen Thema informieren. Auf Kabel Eins ist von kulinarischen Küchen-Expeditionen bis hin zu faszinierenden Technik-Gadgets alles dabei. Die Moderatorin Seraphina Kalze und ihr Team stillen regelmäßig den Wissensdurst der Zuschauer*innen und versorgen ihr Publikum mit den aktuellsten Nachrichten: unterhaltsam, lebensnah und verständlich.
Abenteuer Leben Täglich
Worum kann es bei Abenteuer Leben Täglich gehen? Eine Folge des Magazins berichtet zum Beispiel von der ersten Floating Farm der Welt. Diese gibt es im Rotterdamer Hafen zu bestaunen. Die Floating Farm erstreckt sich über drei Ebenen und versorgt die Stadtbewohner*innen mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln.
Pünktlich zur Gartensaison checkt die Kabel Eins Sendung auch, welche Tricks aus dem Internet hilfreich für die Gartenarbeit sind. Lässt sich ein Rasensprenger aus einer PET-Flasche und Kugelschreiber-Hülsen basteln? Und warum sollte man einen Schwamm durch seinen Gartenschlauch jagen? Die Antworten liefert eine Folge von Abenteuer Leben Täglich.
Eine weitere Folge der Kabel Eins Show zeigt, dass Spargel nicht immer nur mit Hollandaise und Butter serviert werden muss. Mit schnellen und coolen Gerichten wird die Spargelsaison dieses Jahr aufgelockert. Wie das geht, lernen wir von Felicitas Then.
Urlaub im Hotel - da bleibt der Ärger leider nicht immer aus. Abenteuer Leben Täglich stellt dar, welche die häufigsten Gründe für Beschwerden sind und welche Rechte man als Hotelgast hat. Nachdem du dir diese Folge im TV angeschaut hast, kannst du deinen nächsten Urlaub bereits planen.
Der unglaubliche Erfolg des Kabel Eins Wissensmagazins hat für weitere Ableger der Show geführt. Darunter zählt zum Beispiel die TV Reihe Abenteuer Leben am Sonntag. Dies ist das Magazin mit der Garantie zum Staunen und unterhält mit "Wissen zum Anpacken" in Spielfilmlänge. Auf verständliche Art und Weise liefert der Moderator Tommy Scheel konkrete Tipps, die die Zuschauer*innen im Alltag sofort umsetzen können.
Outdoor Küchen liegen im Trend, sind aber gerne auch mal teuer. Laut Tipp aus dem Internet kann man aus Ikea Küchenmöbeln eine wetterfeste Outdoor Küche für den eigenen Garten bauen. Wie das geht verrät eine Folge von Abenteuer Leben am Sonntag.
Top in Schuss, wenig Kilometer und günstig. So sollte der perfekte Gebrauchtwagen sein, oder? Das Kabel Eins Team hat sich auf die Suche nach dem besten Gebrauchtwagen begeben und acht goldene Regeln aufgestellt, damit auch absolute Auto-Laien*innen keinen Fehler mehr machen.
Abenteuer Leben Spezial
Ein weiterer Ableger der Kabel Eins Sendung ist Abenteuer Leben Spezial. Die 90-minütige Reihe versorgt die Zuschauer*innen mit den aktuellsten Nachrichten und Trends.
Eine Folge beschäftigt sich beispielsweise mit dem Schlafverhalten der Bevölkerung. Laut einer Umfrage schläft jede*r Dritte in Deutschland bei hochsommerlichen Temperaturen schlecht. Wie lässt sich das ändern und welche Temperatur gilt als ideal zum Einschlafen?
Für viele gehört ein Besuch im Freizeitpark zu einem gelungenen Sommer dazu. Die Sendung präsentiert die top fünf Freizeitparks, in welchen die Adrenalinjunkies am meisten auf ihre Kosten kommen.
Du hast eine Folge von Abenteuer Leben im TV verpasst? Kein Problem. Nun kannst du ganze Folgen der Kabel Eins Show kostenlos auf Joyn online streamen. Stöbere einfach durch unsere Kabel Eins Mediathek und finde die Inhalte, die dich am brennendsten interessieren.