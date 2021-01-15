Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei NienburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.01.2021: Raser in der Innenstadt - Verkehrskontrolle Polizei Nienburg
63 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Einsatz in Nienburg an der Weser. Die Kommissare Max und Andrea führen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 41.000 Verkehrsunfälle gab es 2019 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Doch viele Verkehrsteilnehmer sind trotzdem deutlich schneller unterwegs. Und: Sebastian und Hermann reinigen ehrenamtlich die Flüsse und Kanäle ihrer Heimatstadt Emden. Mehrmals im Monat ist das ungleiche Duo mit dem Boot unterwegs und fischt Schrott, Müll und abgestorbene Äste aus dem Wasser. Bildrechte: Kabel Eins.
