Folge vom 28.05.2021: Thema u. a.: Spielplatz für Groß und Klein - Spielplatzkontrollen Hamburg
Große Spielplatzkontrolle im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort: Spielplatzprüfer Arne Böttger nimmt alle Geräte genau unter die Lupe, denn aufgrund von Wetter und Verschleiß können diese zu einer Gefahr für Kinder werden. Und: Bremervörde - Alexander von Buchholtz und Polizeianwärter Artem kontrollieren einen Lkw, der Holz geladen hat. Schon auf den ersten Blick wirkt der Lastwagen überladen. Der Fahrer ist genervt - denn es ist bereits seine vierte Kontrolle in diesem Monat. Bildrechte: Kabel Eins.
