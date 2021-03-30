Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.03.2021
64 Min.Ab 12

Michael und Lukas von der Berufstierrettung Rhein Neckar sind im Auftrag der Polizei unterwegs: Eine Gänsefamilie befindet sich am Gemeindezentrum Sandhofen und das nächstgelegene Gewässer ist zu weit entfernt. Jetzt müssen die Tierretter zusammen mit den Beamten handeln. Und: Am Hauptbahnhof Halle entdecken die beiden Bundespolizisten Jens und Hans-Ulrich ein herrenloses Gepäckstück. Dann werden sie plötzlich von zwei Männern attackiert und beleidigt. Bildrechte: Kabel Eins.

