Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.03.2021: Thema u. a.: Gänsefamilie in Not - Tierrettung Rhein-Neckar
Folge vom 30.03.2021
Michael und Lukas von der Berufstierrettung Rhein Neckar sind im Auftrag der Polizei unterwegs: Eine Gänsefamilie befindet sich am Gemeindezentrum Sandhofen und das nächstgelegene Gewässer ist zu weit entfernt. Jetzt müssen die Tierretter zusammen mit den Beamten handeln. Und: Am Hauptbahnhof Halle entdecken die beiden Bundespolizisten Jens und Hans-Ulrich ein herrenloses Gepäckstück. Dann werden sie plötzlich von zwei Männern attackiert und beleidigt. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
