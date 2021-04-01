Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.04.2021: Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"
63 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Bastian Bade ist mit seinem Team von "Bades Baumdienst" in Berlin unterwegs, um eine Birke zu fällen, welche gefährlich nah an das Dach und die Fassade eines Wohnungskomplexes wächst. In schwindelerregenden Höhen versucht er, die Äste so sicher wie möglich nach unten zu bekommen. Und: Polizeihauptkommissar Frank und Polizeioberkommissar Dennis von der Polizei Osnabrück ziehen auf der A30 einen Lkw aus dem Verkehr, der zu hoch ist. Doch das ist nicht das einzige Problem. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
