Thema u. a.: Verfolgung auf der Autobahn - Polizei Stuttgart

Thema u. a.: Verfolgung auf der Autobahn - Polizei Stuttgart

Folge vom 16.04.2021

Die Verkehrspolizisten Gunter Haas und Harry Bauer nehmen nahe Stuttgart die Verfolgung eines Kleintransporters auf, der durch seine waghalsigen Fahrmanöver auffällig geworden ist. Dem Fahrer droht nun eine saftige Strafe. Und: Im Großraum Essen suchen Stephan Witte und sein Team von der Tierrettung Essen einen entlaufenen Hund. Bildrechte: Kabel Eins.

