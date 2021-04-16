Thema u. a.: Verfolgung auf der Autobahn - Polizei StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.04.2021: Thema u. a.: Verfolgung auf der Autobahn - Polizei Stuttgart
63 Min.Folge vom 16.04.2021Ab 12
Die Verkehrspolizisten Gunter Haas und Harry Bauer nehmen nahe Stuttgart die Verfolgung eines Kleintransporters auf, der durch seine waghalsigen Fahrmanöver auffällig geworden ist. Dem Fahrer droht nun eine saftige Strafe. Und: Im Großraum Essen suchen Stephan Witte und sein Team von der Tierrettung Essen einen entlaufenen Hund. Bildrechte: Kabel Eins.
