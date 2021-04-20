Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder PahlkeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.04.2021: Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder Pahlke
63 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Kranspezialist Harry Pahlke hat einen Auftrag zu erledigen, der ihn vor eine große Herausforderung stellt. Auf einem öffentlichen Platz in Köln-Dellbrück soll er ein Glasdach schnellstmöglich austauschen. Ob ihm das unfallfrei gelingt? Und: Rettungsassistentin Diana Seidel und Notfallsanitäter Matthias Inselsberger vom Bayerischen Roten Kreuz sind auf dem Weg zu einem brisanten Einsatz. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen