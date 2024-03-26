Äpfel - Paradiesische VersuchungJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Äpfel - Paradiesische Versuchung
45 Min.Folge vom 26.03.2024
Er ist wohl der berühmteste Vertreter aus der Familie der Rosengewächse und gehört zu den beliebtesten Obstsorten: Der Apfel. Die Dokumentation zeigt den Weg von der Blüte bis zur Ernte und ergründet dessen Geschichte und Verarbeitung quer durch Europa. Von Calvados bis Apfelstrudel, von Apfelwein bis zum Most. Die Dokumentation thematisiert die Geschichte des Apfels, einer der ältesten domestizierten Obstsorten, und zeigt die unterschiedlichsten Verarbeitungsformen. Ob im Strudel, Saft, oder Wein: Die paradiesische Versuchung ist seit Jahrhunderten eine beliebte Kochzutat. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Genre:Spezial, Dokumentation
