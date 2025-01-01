Animals Army
Folge 4: Folge 4
35 Min.Ab 12
Timo Stammberger ist Tierrechtsaktivist und Fotograf. Seine Waffe ist seine Kamera, mit der mal mehr, mal weniger explizit das Leid von Tieren fotografisch festhält. Nicht immer zeigt er ganz direkt die Qualen der Tieren, häufig deutet er sie auch nur an, indem er z.B. Werkzeuge porträtiert, die in der Tierhaltung regelmäßig Verwendung finden und den Tieren Schmerzen zufügen. Er veranschaulicht außerdem, warum seiner Ansicht auch der Milchkonsum eine extreme und leidvolle Ausbeutung der Kühe darstellt.
Animals Army
Genre:Dokumentation, Tiere
12
