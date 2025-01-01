Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Animals Army

Folge 1

JoynStaffel 1Folge 1
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Animals Army

Folge 1: Folge 1

41 Min.Ab 12

Anna Schubert ist seit mehreren Jahren im Tierschutz aktiv. Sie studiert Landwirtschaft in Berlin, um auch auf der fachlichen Ebene argumentieren zu können. Sie erzählt, wie es ist, nachts in Ställe einzusteigen, um Aufnahmen von Missständen einzufangen, obwohl sie Angst im Dunkeln hat. Auch bei Demonstrationen vor großen Fleischverarbeitungsfirmen kämpft sie an vorderster Front für mehr Tierrechte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Animals Army
Joyn
Animals Army

Animals Army

Alle 1 Staffeln und Folgen