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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Wohin kommt unser Müll?

ATVFolge vom 14.11.2018
ATV Die Reportage - Wohin kommt unser Müll?

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ATV Die Reportage

Folge vom 14.11.2018: ATV Die Reportage - Wohin kommt unser Müll?

48 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6

Die Österreicher:innen produzieren jährlich rund 60 Millionen Tonnen Müll. Zwei Drittel des Mülls wird verbrannt und dennoch kann man in Österreich stolz auf eine der höchsten Recyclingquote Europas sein. Aber was passiert mit unserem Müll, nachdem wir ihn in die Tonne geworfen haben?

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