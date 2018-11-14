ATV Die Reportage - Wohin kommt unser Müll?Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 14.11.2018: ATV Die Reportage - Wohin kommt unser Müll?
48 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6
Die Österreicher:innen produzieren jährlich rund 60 Millionen Tonnen Müll. Zwei Drittel des Mülls wird verbrannt und dennoch kann man in Österreich stolz auf eine der höchsten Recyclingquote Europas sein. Aber was passiert mit unserem Müll, nachdem wir ihn in die Tonne geworfen haben?
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2023-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2024: ATV
Enthält Produktplatzierungen