ATV Die Reportage - Albtraum PflegeJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 25.10.2021: ATV Die Reportage - Albtraum Pflege
30 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 6
Über 80 Prozent der Pflegefälle in Österreich werden zu Hause betreut, viele von ihnen rund um die Uhr. Der Bedarf an Pflegekräften steigt dabei kontinuierlich. In Zeiten der Pandemie ist das besonders problematisch. Die ATV-Reportage zeigt die Missstände und Herausforderungen im Pflegebereich auf, insbesondere in der 24-Stunden-Betreuung.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen