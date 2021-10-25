Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Albtraum Pflege

ATVFolge vom 25.10.2021
ATV Die Reportage - Albtraum Pflege

ATV Die Reportage - Albtraum PflegeJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 25.10.2021: ATV Die Reportage - Albtraum Pflege

30 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 6

Über 80 Prozent der Pflegefälle in Österreich werden zu Hause betreut, viele von ihnen rund um die Uhr. Der Bedarf an Pflegekräften steigt dabei kontinuierlich. In Zeiten der Pandemie ist das besonders problematisch. Die ATV-Reportage zeigt die Missstände und Herausforderungen im Pflegebereich auf, insbesondere in der 24-Stunden-Betreuung.

Alle verfügbaren Folgen