Auf Streife - Berlin
Folge 89: Mein Ex, meine Kinder und ich
45 Min.Ab 12
Ein Einbruch in eine Schreinerei entpuppt sich als Familiendrama: Eine Mutter ist in Sorge, ihre Kinder sind verschwunden und ihr Exmann unauffindbar. - Auf Streife entdecken die Polizisten ein Mädchen, das panisch mit einem Feuerlöscher ein anderes Mädchen besprüht. Wurde sie angezündet? - Als die Polizisten zu einem Einbruch gerufen werden erklärt die Melderin, dass die Beamten leise sein müssen - der Einbrecher ist noch da!
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1