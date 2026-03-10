Auftragskiller gesucht
Folge 19: Ein Doppelleben
41 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Ein erfolgreicher Musiker tritt an eine fremde Frau heran, die seine Ehefrau umbringen soll. Geschockt meldet sich die Frau bei der Polizei, die herausfindet, dass der Auftraggeber ein Doppelleben führt und möglicherweise auch seine Liebhaberin umbringen lassen will.
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Auftragskiller gesucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
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