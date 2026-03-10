Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auftragskiller gesucht

Ein Doppelleben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 10.03.2026
Ein Doppelleben

Ein DoppellebenJetzt kostenlos streamen

Auftragskiller gesucht

Folge 19: Ein Doppelleben

41 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Ein erfolgreicher Musiker tritt an eine fremde Frau heran, die seine Ehefrau umbringen soll. Geschockt meldet sich die Frau bei der Polizei, die herausfindet, dass der Auftraggeber ein Doppelleben führt und möglicherweise auch seine Liebhaberin umbringen lassen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auftragskiller gesucht
SAT.1 GOLD
Auftragskiller gesucht

Auftragskiller gesucht

Alle 1 Staffeln und Folgen