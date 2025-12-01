Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auftragskiller gesucht

Alle oder keinen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 17vom 10.12.2025
Alle oder keinen

Alle oder keinenJetzt kostenlos streamen

Auftragskiller gesucht

Folge 17: Alle oder keinen

42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Ein stadtbekannter Verbrecher eröffnet der Polizei, dass sein Gärtner ihn beauftragt hat, eine junge Familie umzubringen. Zunächst zweifeln die Beamten an der Geschichte, entdecken aber, dass mehr Wahrheit dahintersteckt, als sie vermutet hätten ?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auftragskiller gesucht
Kabel Eins Doku
Auftragskiller gesucht

Auftragskiller gesucht

Alle 1 Staffeln und Folgen