Beef Battle
Folge 1: Into the Wild
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Steffen Wellbrock kocht und grillt für sein Leben gerne. Im Sommer schippert der Berliner sogar auf einer alten Rettungsinsel über die Spree und verkauft Selbstgemachtes. Für das Duell am Grill hat sich Steffen einen raffiniert gegarten Lachs mit Tomaten-Pistazien-Püree als Vorspeise und ganz besondere Burger ausgesucht: Stierhoden und geröstete Fenchelsamen machen die Patties saftig und geben ihnen eine spezielle Würze. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX